شكرا لقرائتكم خبر عن «جامعة سطام»: ندوة لـ«تمكين ذوي الإعاقة في ضوء رؤية 2030» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (السيح)

‏تنظم كلية التربية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج غداً (الأربعاء) ندوة بعنوان «تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء رؤية المملكة 2030»، وذلك في مقر الجامعة بمدينة السيح.

‏وتهدف الندوة إلى معرفة الممارسات العالمية في تقديم الخدمات التعليمية لذوي الإعاقة، ومعرفة أهمية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالات التعليمية والاجتماعية والرياضية، والتوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واستشراف مستقبل خدمات ذوي الإعاقة في المملكة، وإبراز النماذج الناجحة والملهمة من ذوي الإعاقة.

‏ويشارك في الندوة عدد من المتحدثين وهم: الدكتور بيتر بول بروفيسور في تعليم الصم وضعاف السمع بجامعة ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور ناصر بن علي الموسى عضو مجلس الشورى ومدير عام التربية الخاصة بوزارة التعليم سابقاً، والدكتور هشام الحيدري الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور عبدالله الوشمي الأمين العام لمركز الملك عبدالله الدولي لخدمة اللغة العربية.