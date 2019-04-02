شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 900 سلة غذائية في مديرية عتق بشبوة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (شبوة)

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الاثنين) 900 سلة غذائية تزن 66 طناً و600 كيلوغرام في مديرية عتق بمحافظة شبوة، يستفيد منها 5400 فرد، وهي ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية تستهدف عدة محافظات يمنية.

ويأتي التوزيع في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة من خلال المركز للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

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