شكرا لقرائتكم خبر عن «مشروع البحر الأحمر»: بدء تشييد الأرصفة البحرية والعمل بالمطار بنهاية 2019 والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنه من المتوقع أن يتم بحلول نهاية عام 2019، إنجاز كافة الأعمال التمكينية التي تتيح بدء تطوير المرحلة الأولى في مشروع البحر الأحمر.
وأوضحت الشركة عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الثلاثاء) أن هذه الأعمال تشتمل على شق طرق مؤقتة، وتشييد مجمع سكني، وأرصفة بحرية، إضافة إلى بدء العمل في المطار المخصص للوجهة.
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