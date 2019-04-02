شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأرجنتيني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الخبر) تلقى الأمير تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيا من فخامة الرئيس ماوريسيو ماكري رئيس جمهورية الأرجنتين. وجرى خلال الاتصال، استعراض أوجه التعاون بين المملكة والأرجنتين وفرص تعزيزها.



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