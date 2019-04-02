انطلاق التصفيات النهائية للأولمبياد الوطني للتصميم الفني لعام 1440 هـ في الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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انطلقت اليوم, التصفيات النهائية لمسابقة الأولمبياد الوطني للتصميم الفني لعام 1440 هـ الذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض للسنة الثانية على التوالي, وتستمر ثلاثة أيام في فندق ماريوت .

وبدأ الحفل بتلاوة الطالبة نورة السحيم من الثانوية 61 لآيات من القرآن الكريم، ثم شاهد الجميع عرضا مرئيا بعنوان (الرياض عنوان الكتاب) أعدته مدربة الأولمبياد على المستوى الوطني نورة العرفج.

بعدها أدت مجموعة من طالبات الابتدائية 439 أوبريتاً ترحيبياً, واخُتتِم الحفل بعرض فيديو ترحيبي بالإدارات المشاركة.

ثم انطلقت بعدها ورش العمل والعروض المرئية التي نفذتها الطالبات المتأهلات.

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من جانبها أعربت المساعد للشئون التعليمية ـ بنات ـ بتعليم الرياض ريم الراشد عن سعادتها وفخرها لمشاركة النخبة المتميزة من الطالبات في هذا المشروع الفني الذي يبرز مدى إتقانهنَّ وبراعتهن ويؤكد وجود طاقات شبابية قادرة على مواكبة التطور العالمي والعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030 الداعمة للشباب الطموح.

وأكدت أن هذه البرامج تُرسِخ ثقافة الإبداع والتصميم والمنافسة وبناء الشخصية المعتزة بدينها ووطنها المؤمنة بمهاراتها وبإمكاناتها الفنية القادرة على صناعة كل ما يسهم في الارتقاء بمستواه على يد أبنائه وفتح آفاق جديدة لمستقبل واعد يشق طريقه نحو خدمة الوطن بأفكار تترجم واقعا ملموساً يواكب تطلعات الرؤى الطموحة لهذه البلاد وحكومتها الرشيدة.

بدورها رحبت مديرة إدارة نشاط الطالبات بتعليم الرياض الدكتورة إيمان الدريهم بالطالبات المتأهلات وبمديرات إدارات النشاط وبمنسقات الأولمبياد من الإدارات التعليمية في مناطق ومحافظات المملكة، منوهة بجهود تعليم الرياض باستضافة (96) طالبة متأهلة من التعليم العام وطالبات التربية الخاصة يتنافسن في (44) فيلماً في أولمبياد التصميم الفني في مجال تصميم الأفلام، وأن أولمبياد التصميم الفني مسابقة تنافسية لتنمية مهارات التصميم التقني في تصميم الأفلام القصيرة لمواكبة العصر والتقنية لفكرة في أحد الموضوعات التالية: (سعودية وأفتخر- مملكتنا- ماذا لو؟ - ذكرى سعيدة).

وأضافت أن فترة الاستضافة تتضمن استقبال الفرق المُشارِكة وورش التحكيم وإعلان المراكز (الذهبية -الفضية- البرونزية) للطالبات الفائزات.

الجدير بالذكر أنه تم عرض 22 فيلماً أمام لجنة التحكيم والحاضرات في اليوم الأول وسيتم عرض 22 فيلماً في اليوم الثاني بإذن الله.