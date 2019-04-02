دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper مطعم شهير يوضح ملابسات «العرض الراقص» بالخبر

أوضحت إدارة أحد المطاعم، اليوم الإثنين، ملابسات مقطع مصور انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، ووثق لعرض راقص بأحد فروعه في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، مشيرة إلى أنه كان بسبب خطأ أحد الموظفين.

وقدمت إدارة المطعم، في بيان لها، اعتذارها عما حدث، مضيفة أن العرض أقيم في فرعها المؤقت في مدينة الخبر والمشارك في فعاليات «موسم الشرقية»، معترفة بأن العرض لم يحصل على الترخيص اللازم من قبل الهيئة العامة للترفيه.

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مقدم بواسطة: DW



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وأشارت إدارة المطعم إلى أن العرض تم تنفيذه نتيجة خطأ أحد الموظفين، مؤكدة أنه تم إيقاف العرض بعد مرور ربع الساعة من بدايته.

يُذكر أن فعاليات موسم الشرقية تهدف إلى تطوير قطاع السياحة الداخلية وتعزيز دوريها الاقتصادي والاجتماعي؛ لدفع مسيرة الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن، ويعتبر أكبر تظاهرة ثقافية وترفيهية وسياحية تشهدها المنطقة الشرقية.

وكشفت جوازات المنطقة الشرقية، في 25 مارس الماضي، عن دخول أكثر من 720 ألف زائر للمنطقة منذ بدء فعاليات «موسم الشرقية»، والذي يُعتبر أول مواسم السعودية الـ11 ضمن برنامج جودة الحياة 2020، الذي اعتمده الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع).

وأوضح المتحدث الرسمي بإدارة جوازات المنطقة الشرقية العقيد معلا بن مرزوق العتيبي، أن عدد الزوار والقادمين للمنطقة الشرقية مع بداية موسم الشرقية، عبر منافذ المنطقة الشرقية البرية والجوية، بلغ 721,518 ألف زائر.

وأضاف أن أعداد الزائرين مقسمة على منفذ جسر الملك فهد، منفذ مطار الملك فهد الدولي بالدمام، منفذ الرقعي، منفذ البطحاء، منفذ الخفجي، ومنفذ مطار الأحساء؛ موضحًا أن العاملين في جميع منافذ المنطقة الشرقية قدموا جهودًا كبيرة؛ للتعريف بموسم الشرقية للعابرين.

ونجح موسم الشرقية في استقطاب أكثر من 1,5 مليون زائر من داخل المملكة وخارجها، للاستمتاع بالفعاليات الشيقة والمتنوعة في المواسم والتي تم اختيارها بدقة وعناية فائقة؛ لتناسب جميع شرائح المجتمع، ما جعله محط أنظار الجميع.