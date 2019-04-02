4 خطوات .. التسجيل مستمر في حساب المواطن والرابط هنا

أعاد حساب المواطن التذكير بأن التسجيل مستمر عبر البرنامج على الرابط هنا . ولفت حساب المواطن إلى أن التسجيل يكون عن طريق (تسجيل جديد، تفاصيل الطلب، تعبئة البيانات، وتقديم الطلب). وأوضح حساب المواطن أنه بالإمكان التسجيل كفرد مستقل، وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لابد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء باسم الشخص، وفي حال عدم توفرها يتم إضافة المواطن كتابع لرب الأسرة.

يذكر أنه لم يتبقَّ سوى 8 أيام فقط على صرف الدفعة رقم 17 من حساب المواطن والمقررة 10 إبريل الذي يوافق يوم الأربعاء. ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية. كما يشترط حساب المواطن عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.