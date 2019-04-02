ولي العهد يرأس اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية

استمع إلى إيجاز أمني وسياسي حول عدد من الموضوعات
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اليوم الثلاثاء بقصر العزيزية في الخبر، اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية.
واستمع المجلس خلال الاجتماع إلى إيجاز سياسي وأمني حول عدد من الموضوعات، بالإضافة إلى عدد من تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.
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