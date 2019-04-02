أمير الجوف يتسلم دعم بنك الجزيرة للإفراج عن الغارمين والمعسرين بالمنطقة

استقبل الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، الإثنين، بقصره بمدينة سكاكا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الجزيرة، نبيل بن داوود الحوشان، الذي سلمه دعم البنك للإفراج عن سجناء الحقوق المالية في المنطقة، وذلك ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية «خير الجزيرة لأهل الجزيرة».

وفي بداية الاستقبال رحب أمير منطقة الجوف بالرئيس التنفيذي للبنك، مثمنًا ما قدمه البنك من دعم، مؤكدًا أهمية مثل هذه التبرعات في تفريج كربات السجناء الغارمين والمعسرين بسجون المنطقة والسداد عنهم، بما يسهم في لم شملهم بأسرهم وذويهم خاصة مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الجزيرة، نبيل بن داوود الحوشان أن هذا الدعم يأتي من حرص إدارة البنك على المساهمة في تفريج كربة المعسرين من سجناء الحقوق المالية، وسعيًا في لمّ شملهم مع أسرهم.

وبيَّن الحوشان أن البنك يسعى إلى تفريج كربة عدد من سجناء الحقوق المالية الذين تمت دراسة حالاتهم والتأكد من صحة بياناتهم بالتعاون مع إمارة منطقة الجوف، لافتًا إلى أن البنك سبق له المساهمة في الإفراج عن عدد كبير من سجناء الحقوق المالية في عدد من المناطق ومحافظات المملكة في فترات سابقة.