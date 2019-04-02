الأرصاد تحذّر من رياح وأتربة بنجران.. وتنبّه قائدي المركبات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا متقدّمًا بشأن حالة الطقس في منطقة نجران، حذَّرت خلاله من رياح مثيرة للأتربة.

وقالت الهيئة -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- إنّ منطقة نجران (وتشمل تحديدًا شرورة ونجران والأجزاء المجاورة لها)، تشهد نشاطًا في الرياح السطحية، ما يؤدّي إلى إثارة الأتربة والغبار، محذّرةً قادة المركبات من شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وتبدأ هذه الحالة المناخية، بحسب الهيئة، في تمام التاسعة والنصف صباحًا، وتستمرّ حتى التاسعة من مساء اليوم.

كما حذّرت الهيئة، من رياحٍ سطحية تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وشبه انعدام في الرؤية الأفقية، مع فرصة لسقوط أمطار رعدية على منطقة الرياض (وادي الدواسر، السليل، الأفلاج والأجزاء المجاورة)، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

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وكانت هيئة الأرصاد قد أصدرت تقريرًا في وقتٍ سابق، بشأن حالة طقس اليوم الثلاثاء، توقّعت خلاله استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وقالت الهيئة، في بيانها الذي صدر أمس الإثنين، إنّ مرتفعات «الباحة، عسير، جازان، نجران والأجزاء الشرقية منها»، وكذلك الأجزاء الجنوبية لمنطقتي الرياض والشرقية، تتأثر باستمرار هطول الأمطار الرعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية.

وأشارت إلى أنه غير مُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية من المملكة.