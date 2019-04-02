بالصور.. أمير الرياض يرعى حفل «الخريج والوظيفة» لمعهد الإدارة العامـة

رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الريـاض، مساء الإثنين، حفل الخريج والوظيفة الثالث والعشرين، لمعهد الإدارة العامـة، وذلك بمركز الملك فهد الثقافي.

وكان في استقبال أمير الرياض لدى وصوله مقر الحفل وزير الخدمة المدنية ورئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة، سليمان بن عبدالله الحمدان، ونائب وزير الخدمة المدنية، عبدالله بن علي الملفي، ومساعد وزير الخدمة المدنية، محمد بن طويلع السلمي، ومدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، وعدد من كبار المسؤولين في معهد الإدارة العامة.

وبدئ الحفل بالسلام الملكي، ثم آيات من القرآن الكريم، ثم مسيرة الخريجين والخريجات.

وألقى مدير عام معهد الإدارة العامة، الدكتور مشبب بن عايض القحطاني كلمة ثمنَّ فيها رعاية أمير منطقة الريـاض، التي تأتي انطلاقًا من اهتمامه بدعم المعهد ومنسوبيه، تكريمًا لجهودهم، وحافزًا لهم لمضاعفة الجهد والعطاء، وامتدادًا حقيقيًا للدعم السخيِّ لحكومتنا الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسموِّ ولي عهده الأمين- حفظُهُما اللهُ.

ثم ألقيت كلمة الخريجين والخريجات، وعرض فيلم بهذه المناسبة بعنوان «سواعد المستقبل».

عقب ذلك تم تكريم رعاة المناسبة والممولين، ثم تسليم جائزة المعهد للفائز بالمركز الأول في توظيف خريجيه وتسلمها نائب رئيس هيئة الخبراء الدكتور عمرو بن إبراهيم رجب، كما تسلم المدير العام التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبية الدكتور فهد بن صالح الغفيلي جائزة المعهد للفائز بالمركز الأول في تدريب دارسيه، ثم قام وزير الخدمة المدنية ورئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة، سليمان بن عبدالله الحمدان، بتقديم درع المعهد التذكارية لراعي الحفل، ثم التقطت الصور التذكارية .

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من جانبه؛ أعرب الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز عن سعادته بمشاركة خريجي وخريجات معهد الإدارة حفل تخرجهم وقال: «حقيقة أشعر بالسعادة لوجودي بهذا الحفل مع الخريجين والخريجات وأهنئ الجميع بهذه المناسبة ويسعدني أن أؤكد أن معهد الإدارة العامة يعد ركنًا أساسيًا في مسيرة التنمية الإدارية ويحظى بدعم قيادتنا الرشيدة التي أوكلت هذه الحقيبة إلى وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان ومدير عام المعهد الدكتور مشبب القحطاني».

وأضاف أمير الرياض: «يعد المعهد بمثابة منطلق للإدارة في المملكة وأرجو أن يؤسس على منهج واضح كل الدورات القادمة التي تحتاج إليها الأجهزة الحكومية وأن يجري استطلاع متكامل مع الأجهزة الحكومية بشأن الدورات المفيدة حتى يستطيع الموظفون أن يعيدوا تأهيل أنفسهم من جديد لأن العلم لا يتوقف».

يُذكر أن عدد خريجي وخريجات البرامج الإعدادية بالمعهد، هذا العام بلغ (1,569) خريجًا وخريجة في (23) تخصصًا، منهم (970) خريجًا في المركز الرئيس للمعهد بالرياض، و(202) خريج في فرع المعهد بالمنطقة الشرقية، و(190) خريجًا في فرع المعهد بمنطقة مكة المكرمة، و(207) خريجات في الفرع النسوي للمعهد بالرياض، وحصل هؤلاء الخريجين والخريجات على شهادة الدبلوم في (23) برنامجًا إعداديًا منها: (8) برامج لحملة الشهادة الثانوية، و(15) برنامجًا لحملة الشهادة الجامعية.

وبلغ عدد ما تلقوه من عروض وظيفية (5617) فرصة وظيفية.

وينظم المعهد إلى جانب حفل الافتتاح لقاءً مصاحبًا يستضيف خلاله عددًا من المسؤولين في القطاعين العام والخاص من أصحاب الخبرات والتجارب المميزة؛ لإلقاء الضوء على متطلبات سوق العمل من الكفاءات والكوادر المؤهلة، وسبل النجاح في العمل، وكذلك استعراض التجارب المميزة لأولئك المسؤولين، وأهم الدروس المستفادة والنصائح التي يقدمونها للمقبلين على الانخراط في سوق العمل.

كما ينظم المعهد معرضًا للتوظيف يلتقي فيه الدارسون والخريجون والخريجات مع مسؤولي التوظيف في الجهات الحكومية والخاصة المشاركة للتعرف على الفرص الوظيفية المتاحة والتقديم عليها مباشرة.

فيما ينظم المعهد عددًا من الورش التدريبية للخريجين والخريجات في أساليب كتابة السيرة الذاتية واجتياز مقابلات التوظيف، وقراءة وتحليل عقود العمل، والتسويق المهني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والتميز في بيئة العمل التنافسية وأهمية الحصول على الشهادات المهنية في التطور الوظيفي.