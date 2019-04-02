السعودية اليوم / محافظ الداير يتفقد الخدمات والمشروعات بـ"جبل العزة ووادي ضهياء"



الداير بني مالك 26 رجب 1440 هـ الموافق 02 أبريل 2019 م واس

تفقد محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة أمس، طرق جبل العزة ووادي ضهياء ، واطلع على احتياجات الأهالي من الخدمات من طرق ومياه وتعليم وصحة وخدمات بلدية.

واستمع المحافظ ، في الجولة التي رافقه خلالها رئيس البلدية المهندس عبدالمجيد مذكور ومديري الإدارات الخدمية بالمحافظة وأعضاء المجلسين البلدي والمحلي، إلى متطلبات الشباب ووعد بالعمل على مناقشتها مع احتياجات الأهالي من الخدمات كافة، تلبية لتوجيهات صاحب ا لسمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد ، لتوفير الخدمات كافة بمستوى رفيع من الجودة وكفاءة الأداء .

// انتهى //

11:19ت م

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