السعودية اليوم / مجمع الملك فهد يستعرض جهود المملكة لخدمة القرآن في معرض "الإسلامية" بالمدينة المنورة



المدينة المنورة 26 رجب 1440 هـ الموافق 02 إبريل 2019 م واس

تشارك وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ــ ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة ــ بمعرض الكتاب والمعلومات، الذي تنظمه الجامعة الإسلامية برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، بمشاركة عدد من الأجهزة الحكومية بالمنطقة.

وتأتي مشاركة المجمع بتوجيهات من معالي الوزير المشرف العام على المجمع الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بهدف إبراز الجهود التي تقدمها المملكة في خدمة القرآن الكريم، طباعة وترجمة لمعانيه ونشراً، وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وتضمنت المشاركة جناح يحتوي على شاشات عرض ولوحات تعريفية، وتوزيع إصدارات المجمع من المصحف الشريف والكتب التعريفية، ومجلة البحوث، على زوار الجناح طيلة أيام المعرض.

// انتهى //

11:18ت م

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