شكرا لقرائتكم خبر عن سعود آل ثاني:​​​​​​​ مغادرة أمير قطر دليل ضعف وعدم قدرة على المواجهة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

اعتبر أحد أبرز الوجوه المعارضة من الأسرة الحاكمة في قطر الشيخ سعود آل ثاني أن مغادرة أمير قطر تميم بن حمد للقمة العربية الـ30 في تونس دليل ضعف وعدم قدرة على المواجهة لحل الأزمة.

وأكد آل ثاني في مقابلة مع قناة العربية، أن خروج تميم من القمة يثبت أنه ضد الوحدة العربية والخليجية، قائلاً «إن كان صحيح أن تميم يريد لم الشمل والعودة للمحيط الخليجي والعربي، لم يجدر به أن يقوم بهذا التصرف».

​​​​​​​وزاد «من وجهة نظري ضرب تميم بالخطابات التي يروج لها النظام القطري حول الوحدة ولم الشمل عرض الحائط، فاليوم أثبت من خروجه أنه ضد الوحدة العربية والخليجية».

وأضاف «لم يكن مفاجئاً حديث أمين الجامعة العربية أحمد أبو الغيط عن التدخلات، فهو لم يتحدث عن واقع غير ملموس في الوطن العربي»، لافتا إلى أن «انسحاب تميم بهذا الشكل يعد ضعفا وعدم النية في حل الأزمة الخليجية».

Advertisements

وتابع «إذا أراد أن يتعدى النظام القطري الأزمة عليه أن يجلس مع دول مجلس التعاون جميعا وليس الجلوس مع طرف دون الآخر».

وقال «لفتني أن دولا مقربة من إيران لم تقدم على ما فعله أمير قطر».

وأشار إلى أن أمير قطر أتى لمحاولة لقاء السعودية والكويت على هامش القمة، وهذا ما يخالف الأعراف الخليجية، موضحا أن أي مشكلة تحدث في مجلس التعاون يجب أن تحل ضمن أعضاء المجلس.

وفي ذات السياق، وصف الشيخ سلطان بن سحيم حديث سعود بن جاسم بأنه «فضحهم بما يستحقون»، في إشارة إلى النظام القطري.

واعتبر أن تميم هرب من قمة العرب لأنها انتصرت للعرب، قائلا «من المحزن جدا أن يتوجع نظام قطر لانتقاد تركيا ولا تعنيه القدس والجولان أو أي شأن عربي». وأكد أن النظام المارق لن يدنس عروبة قطر بل التي ستطرد قريبا كل من يسئ لها وتعود إلى أصلها.