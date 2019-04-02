شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن فهد: الزيارة تعبير عن التلاحم وترسيخ للوحدة الوطنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

أكد نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، أن المنطقة الشرقية تعيش سعادة غامرة بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وحرصهما دائماً على الوجود بين أبناء الشعب في كافة المناطق وتلمسهم احتياجاتهم. وأضاف أن هذه الزيارات تعبير صادق عن عمق التلاحم بين القيادة والشعب وترسيخ للوحدة الوطنية بين أبناء المملكة في مختلف المناطق، وتجسد عمق التلاحم بين ولاة الأمر والمواطنين الذين يكنون لهم عظيم الحب والتقدير.

وأضاف أن الزيارة تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة الشرقية نمواً اقتصادياً، وازدهاراً معيشياً على كافة الأصعدة، وكذلك إطلاق مشاريع عملاقة بدعم حكومي سخي، وبحرص واهتمام من القيادة. وأضاف الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، أن المنطقة الشرقية أرض الخير تسعد وأهلها باستقبال خادم الحرمين الشريفين وولي العهد في الزيارة الميمونة التي تكسب المنطقة بهاءً وحسناً وجمالاً، وهي امتداد لما سبقها من زيارات توجت بها المنطقة العزيزة ما يؤكد حرص القيادة على أن تكون قريبة من أبناء شعبها في كل المناطق، فقيادتنا تؤكد دوماً ضرورة العناية بالإنسان السعودي وتوفير كل مقومات الحياة الكريمة له، لذلك فإننا نعمل جميعاً بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ونصائحهما وإرشاداتهما، بما يحقق التَّطلعات ويرتقي بالقدرات ويؤهلنا لأن نصنع مستقبلاً مشرقاً، تتوفر فيه كل متطلبات الحياة الكريمة.