شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأعيان الأردني: تدخلات طهران مستفزة.. واستقرار السعودية هو استقرار للأردن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد دولة رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل عاكف الفايز أهمية المكانة التي تتبوأها السعودية في المنطقة ودورها البناء في الدفاع عن مصالح الأمة العربية، وفي الاستقرار والأمن العربي، منوهاً بعمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية الثابتة والراسخة بين السعودية والأردن برعاية ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأخيه الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

جاء ذلك في تصريح صحفي لدولة رئيس مجلس الأعيان الأردني عقب جلسة مباحثات عقدها مع رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ في مقر المجلس أمس (الإثنين).

وأشار الفايز إلى ما يتمتع به البلدان من علاقات ثابتة وراسخة وتاريخية واستراتيجية، مؤكداً أن المصير واحد وأن استقرار السعودية هو استقرار للأردن وأن البلدين يكملان بعضهما البعض في العمق الاستراتيجي لكليهما.

وأشار إلى ما تمثله المملكة من مكانة ودور قوي وفاعل في المنطقة، مؤكداً سعي المملكة الأردنية أن تكون السعودية دائماً قوية لتدافع عن مصالح الأمة العربية.

وبين الفايز أن المباحثات المهمة التي أجراها مع آل الشيخ تطرقت إلى العلاقات القوية بين السعودية والأردن وسبل تقويتها وتنميتها والتحديات التي تواجهها الأمة العربية وكيفية مواجهتها كالتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لكثير من الدول العربية والتحدي الإسرائيلي المتمثل في تقديم تنازلات للكيان الصهيوني ضمن ما يسمى بصفقة القرن، معرباً عن الأمل في أن تستطيع الأمة العربية القوية أن تواجه هذه التحديات وتتغلب عليها.

Advertisements

ونوه الفايز بمواقف السعودية بقيادة خادم الحرمين الداعمة للأردن لتجاوز أزمته الاقتصادية والوفاء بما التزمت به في القمم العربية.

وندد دولة الرئيس بالاستفزازات الإيرانية في المنطقة العربية والمتمثل في تدخلاتها في اليمن ومملكة البحرين وفي كثير من شؤون الدول العربية الأخرى، مؤكداً أهمية الوحدة العربية كيدٍ واحدة لمواجهة هذه التحديات ومقاومتها والتغلب عليها.

وحول مذكرة التعاون التي تم توقيعها بين مجلسي الشورى والأعيان الأردني أكد الفايز أن مجلس الأعيان سيسعى إلى تقوية العلاقات مع مجلس الشورى في جميع المجالات وتفعيل تبادل الزيارات على مستوى المجلسين.

من جهته، أكد رئيس مجلس الشورى الدكتور الشيخ عبدالله آل الشيخ، عمق العلاقة الأخوية التي تجمع السعودية والأردن تحت القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة الملك عبدالله الثاني، مشيراً إلى أن هذه العلاقات تعد نموذجاً يقتدى في العلاقات العربية والتضامن الأخوي.

وأوضح آل الشيخ أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات بين السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في مختلف المجالات والقائمة على أسس من الأخوة الصادقة والتي تعززت عبر العقود الماضية واستمرت راسخة بثوابتها النابعة من وحدة الهدف والمصير، بفضل حكمة قيادتي البلدين الشقيقين.

.. وتشكيل لجنة صداقة برلمانية مشتركة

وقع رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، ودولة رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل عاكف الفايز مذكرة تعاون بين مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية، ومجلس الأعيان في المملكة الأردنية الهاشمية.

وتهدف مذكرة التعاون إلى تشكيل لجنة صداقة برلمانية مشتركة بين الطرفين؛ لتعزيز التعاون واقتراح آليات وخطط لتفعيل التفاهم المشترك بينهما على المستوى الإقليمي والدولي، والعمل على التنسيق بين وفدي المجلس في المحافل الدولية والإقليمية، وذلك عن طريق تبادل الزيارات الثنائية بما يعزز الخبرات والمشاركة ودعم الحوار البرلماني وتفعيل التعاون بين لجان المجلسين ودعم لجنة الصداقة البرلمانية المشتركة بينهما.