انطلاق مناورات التمرين السعودي - البريطاني «جند الصحراء 3»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) انطلق التمرين السعودي - البريطاني المشترك «جند الصحراء المشترك 3» أمس (الإثنين)، الذي تشارك فيه القوات البرية الملكية انطلق التمرين السعودي - البريطاني المشترك «جند الصحراء المشترك 3» أمس (الإثنين)، الذي تشارك فيه القوات البرية الملكية السعودية مع الجانب البريطاني بالمنطقة الشمالية الغربية، بحضور قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن ظافر الشهري، ومن الجانب البريطاني المقدم غراهام سيفتون (Graham sefton). وأشاد قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن ظافر بن علي الشهري بالعلاقات الودية بين البلدين وتعزيز العمل المشترك بين وحدات القوات البرية للبلدين، إذ يعتبر هذا التمرين امتدادا لتمارين سابقة تهدف لرفع الجاهزية القتالية. من جهته، أكد قائد القوة المشاركة المقدم غراهام سيفتون اعتزازه بهذه المشاركة. وقال بأن هذه التمارين هدفها الأول اكتساب الخبرة والتعلم في مجال تخطيط العمليات العسكرية، والهدف الثاني تقوية أواصر الصداقة بين البلدين بصفة عامة والقوات البرية السعودية بصفة خاصة، متطلعا إلى المزيد من هذه التمارين.



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