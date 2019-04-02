شكرا لقرائتكم خبر عن بـ10.5 مليون.. «شراكة مجتمعية» لمستشفى محايل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وقع وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بديوان الوزارة بالرياض أمس (الإثنين)، عدداً من الاتفاقات المجتمعية التي تقدم عدداً من المساهمات التنموية للقطاع الصحي بمستشفى محافظة محايل عسير.

وشملت الاتفاقات إسهام رجل الأعمال إبراهيم بن محمد فلقي بإنشاء مركز الطوارئ والإصابات بتكلفة تجاوزت 4 ملايين ريال، كما تشارك عبدالله وعبدالرحمن أبناء صالح آل غنيم في إنشاء مركز السكري والغدد الصماء بتكلفة مالية تجاوزت 3 ملايين ريال، كما أسهم رجل الأعمال سعيد بن عبدالله الأزهري بإنشاء وحدة الكلى الداخلية بتكلفة تقارب مليوني ريال، فيما أسهم رجل الأعمال بكري بن أحمد آل صعب بإنشاء مبنى خدمات الموظفين بمستشفى محايل العام بمبلغ تجاوز 1.5 مليون ريال.

يذكر أن هذه المشاركات تأتي ضمن عمل الوزارة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال العمل على تفعيل الدور المجتمعي.