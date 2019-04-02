شكرا لقرائتكم خبر عن ترقية 5624 كادراً بالأمن العام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أصدر مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي قرارات بترقية 5624 رجل أمن من كافة الرتب في كافة قيادات وإدارات الأمن العام ليصبح إجمالي رجال الأمن الذين شملتهم الترقية خلال هذا العام 1440 وحتى تاريخه 20710 أفراد من جميع الرتب العسكرية.

وهنأ مدير الأمن العام من تمت ترقيتهم، متمنياً لهم التوفيق في تنفيذ مهماتهم لخدمة الدين والملك والوطن، مطالباً إياهم بأن يكونوا عند حسن ظن ولاة الأمر بهم، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ للوطن قيادته، وأن يديم أمنه واستقراره ورخاءه.