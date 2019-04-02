شكرا لقرائتكم خبر عن موجة غبار تغطي سماء الشرقية وتوقعات بهطول أمطار والان نبدء بالتفاصيل

شهدت المنطقة الشرقية، أمس موجة من الغبار غطت سماء المنطقة، مخلفة معها تدنيا في مدى الرؤية الأفقية مع توقعات بهطول أمطار اليوم، وفرضت حرس الحدود بالمنطقة الشرقية حظرا على مراكب الصيد في عدد من مرافئ المنطقة.

وحذرت الإدارة العامة للمرور من تدني الرؤية الأفقية على الطرق، مشيرة إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات على الطرق حال نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار.

وأرجع مصدر بقسم التنبؤات الجوية والأرصاد بمطار الملك فهد الدولي بالدمام سبب العاصفة الترابية لمنخفض جوي جنوبي شرقي وتحول إلى شمالي غربي مما تسبب في موجة من الغبار، مشيرا الى انقشاع موجة الغبار في الساعة التاسعة من مساء أمس الاثنين، لافتا الى أنه من المتوقع هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة من الساعة السادسة من صباح اليوم وتستمر حتى الساعة الثالثة عصرا على مختلف مناطق الشرقية.

وطلب المطار من المسافرين ومرتادي المطار، توخِي الحذر بسبب ظروف الطقس، مشيرا إلى أن إقلاع ووصول الرحلات قد يتأثر بسبب ظروف الطقس، مطالبا بالتواصل مع شركات الطيران للتأكُد من مواعيد الرحلات.

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وأوضح عدد من الصيادين أن إدارة حرس الحدود أوقفت أمس إصدار التراخيص على مختلف المراكب العاملة بمرافئ المنطقة الشرقية، مؤكدين أن موجة الغبار الشديدة التي سيطرت على أجواء الشرقية شكلت سببا رئيسيا في منع الإبحار، وأن قرار المنع يأتي لحماية الصيادين.

فيما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة صباح أمس تنبيها، بشأن حالة الطقس تتعلق بنشاط في الرياح السطحية، ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، على المنطقة الشرقية.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الحالة المناخية تسود المنطقة من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء، لافتة إلى أن الحالة تشمل الدمام، القطيف، الخبر، النعيرية، الخفجي، حفر الباطن، القيصومة، الأجزاء المجاروة.

فيما رفعت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية استعداداتها في مستشفياتها، لمواجهة موجة الغبار التي غطت مدن ومحافظات المنطقة. مشيرة إلى أن المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية جاهزة لاستقبال المراجعين بسبب التقلبات الجوية وموجة الغبار التي تشهدها المنطقة.