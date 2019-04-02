شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمام عبدالرحمن توقع مذكرة تفاهم في عدة مجالات والان نبدء بالتفاصيل

وقع مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، د. عبدالله الربيش، أمس مذكرة تفاهم مع شركة للكيميائيات في عدة مجالات.

وذكر الربيش أن مذكرة التفاهم تأتي تأصيلا وتفعيلا للتعاون المشترك بين الطرفين في اتخاذ الخطوات اللازمة للاستفادة في تقديم التعاون الأكاديمي لتعزيز التفاهم المتبادل في المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية والتدريبية والثقافية من خلال عدة مجالات، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن خطة الجامعة الإستراتيجية ورؤيتها في تعزيز الجوانب الهامة في تطوير وتعزيز الأنشطة التدريبية والتعاونية في المجالات الأكاديمية، حيث إن هذه المذكرة تحتوي على عدد من المجالات في تشجيع تبادل الزيارات الأكاديمية والعلمية والتدريبية بين الطرفين وإطلاق برامج للبحث والتطوير العلمي في المجالات الحيوية المختلفة والتعاون مع عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد للاستفادة من خبرات العمادة وتجهيزاتها ومواردها البشرية والفنية.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للشركة د. فيصل الفقير، أن هذه الاتفاقية جاءت لتؤكد اهتمام جامعة الإمام عبدالرحمن بتطوير التعليم والتنمية البشرية في المجالات المختلفة، مما سيرفع من كفاءة الكوادر السعودية في هذا المجال، وهو ما يعتبر من أهم أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠، وأضاف قائلا: «إنه لمن دواعي سرورنا أن نتعاون مع جامعة الإمام عبدالرحمن في مجالات التعليم والتدريب، وسنسعى معا -فيما يخص مبادرات التعليم والتطوير الإستراتيجي- ٕإلى خلق قيمة مضافة في مهارات القوى العاملة المهنية والفنية».

وأوضح عميد معهد الدراسات الاستشارية بالجامعة د. عبدالكريم الهويش، أن هذه الاتفاقية جاءت لترسم أولى مبادرات المعهد في تأصيل التعاون وتعزيزه.