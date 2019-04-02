شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 8 محلات وإنذار 108 في حملات بالقديح والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المكلف م. خالد العتيبي أن الجولات التفتيشية، شملت المحلات ذات العلاقة بالصحة، بهدف تعزيز السلامة الصحية في بلدتي القديح والبحاري، وذلك ضمن جولاتها الرقابية المكثفة للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية في المنشآت الصحية.
وأشار الى أن بلدية محافظة القطيف والبلديات التابعة لها في (القطيف، وصفوى، وسيهات، وتاروت، وعنك، والقديح) تبذل كل جهودها وبإمكانياتها الفنية والبشرية، لافتا الى توزيع المراقبين بما يتناسب وأعمال التفتيش الصحي للقيام بجولات ميدانية لأخذ عينات عشوائية من السلع الغذائية المعروضة في الأسواق وما يشتبه في سلامتها وإرسالها للمختبر للتحقق من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
من جهته، قال رئيس بلدية القديح م. عبدالمحسن الغريافي إن بلدية القديح قامت بـ372 زيارة ميدانية وتم خلالها إتلاف 200 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وشدد على أنه لا مجال للتهاون مع المخالفين، لافتا الى أنه في حالة عدم الالتزام يتم تطبيق الأنظمة والإجراءات المترتبة عليهم، مشيرا إلى رفع 4050 طنا من النفايات، و780م3 من الأنقاض.
وبين أن هذه الحملات تأتي ضمن الدور التنفيذي الذي تقوم به البلدية في متابعة المحلات المتعلقة بالصحة العامة، والمنشآت الغذائية، لتأمين الجانب الغذائي وفق معايير الجودة والسلامة، والتأكد من مطابقة جميع المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع للاشتراطات الصحية.
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