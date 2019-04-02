شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يطلق يوم المهنة الـ 36 بجامعة الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أمس، يوم المهنة السنوي السادس والثلاثين، الذي تنظمه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لمدة أربعة أيام بمشاركة (73) شركة ومؤسسة بالقطاعين الحكومي والأهلي.

واطلع سموه، خلال جولة في المعرض، على أجنحة الجهات المشاركة، كما استمع إلى شرح قدمه عميد شؤون الطلاب رئيس اللجنة المنظمة لـ«يوم المهنة» الدكتور أحمد العجيري، حول دور يوم المهنة في توفير الفرص الوظيفية والتدريبية للخريجين والطلاب والتطور الذي تشهده المناسبة هذا العام، وكرّم سموه مسؤولي الجهات الداعمة لفعاليات المناسبة، وهي شركة أرامكو السعودية -الراعي الرسمي، مجموعة سامبا المالية -الراعي الذهبي، وشركة الاتصالات السعودية - الراعي الرقمي.

وأعرب مدير الجامعة د. سهل عبدالجواد، عن اعتزازه برعاية سموه ليوم المهنة السنوي السادس والثلاثين، ووصف الرعاية الكريمة بأنها تقدير للدور الذي تنهض به الجامعة في إعداد وتنمية الموارد البشرية القادرة على المشاركة في مسيرة التنمية الوطنية. وأضاف: إن هذه الرعاية الكريمة تعد امتدادا لاهتمام سموه الدائم ورعايته المستمرة لأنشطة الجامعة، مشيرا إلى رعايته الكريمة قبل أيام قليلة حفل التخرج التاسع والأربعين بالجامعة.

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وشكر المؤسسات والشركات الداعمة للمناسبة والجهات المشاركة في فعالياتها، مؤكدا أن حرصها المتجدد على المشاركة يعكس العلاقات المتميزة بين قطاعات المجتمع، كما يؤكد على المستوى المتميز لخريجي الجامعة، بحيث أصبحت المؤسسات والشركات تتسابق على استقطابهم للعمل لديها والاستفادة من ارتفاع مستويات تأهيلهم العلمي والأكاديمي.

وأوضح عميد شؤون الطلاب رئيس اللجنة المنظمة لـ«يوم المهنة» د. أحمد العجيري، أن المناسبة تهدف إلى توفير الفرص الوظيفية والتدريبية لخريجي الجامعة وطلابها، كما تسعى إلى التعريف بتخصصات الجامعة وبرامجها الأكاديمية، وتتيح الفرصة لجهات العمل لتعريف الطلاب بالأنشطة التي تقوم بها ومجالات عملها، كما تهدف المناسبة إلى توعية الطلاب بالمستقبل الوظيفي لمختلف التخصصات الأكاديمية، وتعزيز الشراكة التعاونية بين الجامعة ومجموعة كبيرة من أهم المؤسسات والشركات في القطاعين الحكومي والأهلي، وتهدف المناسبة كذلك إلى تعريف الطلاب وتوعيتهم بالطريقة المثلى في إعداد السيرة الذاتية والطرق الفعالة في البحث عن الوظيفة، وكيفية اجتياز المقابلة الشخصية عن طريق مجموعة من المحاضرات يلقيها متخصصون في هذا المجال من الجامعة والجهات المشاركة وتقدم ضمن جدول الفعاليات.

وأفاد بأن «يوم المهنة» شهد هذا العام مشاركة أكبر مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ عدد الجهات المشاركة (73) شركة ومؤسسة، كما شهدت الفعالية هذا العام تصنيف الجهات المشاركة إلى (8) قطاعات محددة هي المالي والصناعي والطاقة والحكومي وشبه الحكومي وتقنية المعلومات والاستشارات والتجزئة، بالإضافة إلى قطاع شركاء التوظيف، كما تم تنظيم جولات تعريفية للحاضرين لشرح كل قطاع والتخصصات المطلوبة له والتحديات التي يواجهها، بحيث تتعدى أهداف «يوم المهنة» طرح الفرص الوظيفية إلى التوعية بالقطاعات الموجودة والتعريف بها، وأضاف: إن «يوم المهنة» تميز أيضا بتنظيم برنامج المهارات الوظيفية والذي يتضمن عددا من الدورات لتنمية المهارات وصقل الشخصية تستمر لمدة أسبوع ويشارك فيها عدد من أساتذة الجامعة ومتحدثين يشغلون مناصب رفيعة في الشركات الخارجية.