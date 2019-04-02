، أسعار النفط تصعد لأعلى مستوى في 2019 بدعم من تقلص المعروض ،

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ارتفعت أسعار النفط نحو اثنين في المئة أمس الاثنين؛ لتصل إلى مستويات جديدة، هي الأعلى منذ بداية 2019. ولامس برنت 69 دولارًا للبرميل بعدما حقق الخامان القياسيان أكبر مكاسبهما في الربع الأول من أي عام خلال نحو عشر سنوات بدعم من تقلص المعروض ومؤشرات إيجابية للاقتصاد العالمي، حسب "العربية".
وفي التفاصيل، أغلق خام القياس العالمي برنت الجلسة مرتفعا 1.43 دولار أو 2.1 في المئة إلى 69.01 دولار للبرميل، بعدما صعد إلى 69.19 دولار مسجلاً أعلى مستوياته منذ نوفمبر.
وربح الخام 27 في المئة في الفترة من يناير إلى مارس.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.45 دولار أو 2.4 في المئة إلى 61.59 دولار للبرميل، وذلك بعدما بلغ أعلى مستوياته في نحو خمسة أشهر عند 61.72 دولار.
وزاد الخام الأمريكي 32 في المئة في الربع الأول.
وارتفعت الأسهم الأمريكية بعد صدور بيانات إيجابية عن الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة والصين، هدَّأت المخاوف من تباطؤ النمو العالمي، فيما عاد قطاع الصناعات التحويلية الصيني إلى النمو على غير المتوقع في مارس للمرة الأولى في أربعة أشهر.
وجاءت بيانات الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة أيضًا أفضل من المتوقع في مارس؛ وهو ما ساعد المستثمرين على تجاوز بيانات مبيعات التجزئة الضعيفة لشهر فبراير.
وقالت الولايات المتحدة والصين إنهما أحرزتا تقدمًا في محادثات التجارة التي اختُتمت يوم الجمعة في بكين. وأشارت واشنطن إلى أن المفاوضات كانت "بناءة" مع سعي أكبر اقتصادَيْن في العالم إلى حل خلافهما التجاري.
وأسهم في دعم الأسعار العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا، وتخفيضات معروض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين كبار آخرين.
وأظهر مسح لوكالة رويترز أن إنتاج دول أوبك في مارس تراجع 280 ألف برميل يوميًّا عن فبراير إلى 30.4 مليون برميل يوميًّا، وهو أدنى معدل شهري للإنتاج منذ 2015.
أسعار النفط تصعد لأعلى مستوى في 2019 بدعم من تقلص المعروضصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-02
ارتفعت أسعار النفط نحو اثنين في المئة أمس الاثنين؛ لتصل إلى مستويات جديدة، هي الأعلى منذ بداية 2019. ولامس برنت 69 دولارًا للبرميل بعدما حقق الخامان القياسيان أكبر مكاسبهما في الربع الأول من أي عام خلال نحو عشر سنوات بدعم من تقلص المعروض ومؤشرات إيجابية للاقتصاد العالمي، حسب "العربية".
وفي التفاصيل، أغلق خام القياس العالمي برنت الجلسة مرتفعا 1.43 دولار أو 2.1 في المئة إلى 69.01 دولار للبرميل، بعدما صعد إلى 69.19 دولار مسجلاً أعلى مستوياته منذ نوفمبر.
وربح الخام 27 في المئة في الفترة من يناير إلى مارس.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.45 دولار أو 2.4 في المئة إلى 61.59 دولار للبرميل، وذلك بعدما بلغ أعلى مستوياته في نحو خمسة أشهر عند 61.72 دولار.
وزاد الخام الأمريكي 32 في المئة في الربع الأول.
وارتفعت الأسهم الأمريكية بعد صدور بيانات إيجابية عن الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة والصين، هدَّأت المخاوف من تباطؤ النمو العالمي، فيما عاد قطاع الصناعات التحويلية الصيني إلى النمو على غير المتوقع في مارس للمرة الأولى في أربعة أشهر.
وجاءت بيانات الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة أيضًا أفضل من المتوقع في مارس؛ وهو ما ساعد المستثمرين على تجاوز بيانات مبيعات التجزئة الضعيفة لشهر فبراير.
وقالت الولايات المتحدة والصين إنهما أحرزتا تقدمًا في محادثات التجارة التي اختُتمت يوم الجمعة في بكين. وأشارت واشنطن إلى أن المفاوضات كانت "بناءة" مع سعي أكبر اقتصادَيْن في العالم إلى حل خلافهما التجاري.
وأسهم في دعم الأسعار العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا، وتخفيضات معروض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين كبار آخرين.
وأظهر مسح لوكالة رويترز أن إنتاج دول أوبك في مارس تراجع 280 ألف برميل يوميًّا عن فبراير إلى 30.4 مليون برميل يوميًّا، وهو أدنى معدل شهري للإنتاج منذ 2015.
02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
01:32 AM
الخامان القياسيان حققا أكبر مكاسبهما في الربع الأول خلال 10 سنوات
ارتفعت أسعار النفط نحو اثنين في المئة أمس الاثنين؛ لتصل إلى مستويات جديدة، هي الأعلى منذ بداية 2019. ولامس برنت 69 دولارًا للبرميل بعدما حقق الخامان القياسيان أكبر مكاسبهما في الربع الأول من أي عام خلال نحو عشر سنوات بدعم من تقلص المعروض ومؤشرات إيجابية للاقتصاد العالمي، حسب "العربية".
وفي التفاصيل، أغلق خام القياس العالمي برنت الجلسة مرتفعا 1.43 دولار أو 2.1 في المئة إلى 69.01 دولار للبرميل، بعدما صعد إلى 69.19 دولار مسجلاً أعلى مستوياته منذ نوفمبر.
وربح الخام 27 في المئة في الفترة من يناير إلى مارس.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.45 دولار أو 2.4 في المئة إلى 61.59 دولار للبرميل، وذلك بعدما بلغ أعلى مستوياته في نحو خمسة أشهر عند 61.72 دولار.
وزاد الخام الأمريكي 32 في المئة في الربع الأول.
وارتفعت الأسهم الأمريكية بعد صدور بيانات إيجابية عن الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة والصين، هدَّأت المخاوف من تباطؤ النمو العالمي، فيما عاد قطاع الصناعات التحويلية الصيني إلى النمو على غير المتوقع في مارس للمرة الأولى في أربعة أشهر.
وجاءت بيانات الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة أيضًا أفضل من المتوقع في مارس؛ وهو ما ساعد المستثمرين على تجاوز بيانات مبيعات التجزئة الضعيفة لشهر فبراير.
وقالت الولايات المتحدة والصين إنهما أحرزتا تقدمًا في محادثات التجارة التي اختُتمت يوم الجمعة في بكين. وأشارت واشنطن إلى أن المفاوضات كانت "بناءة" مع سعي أكبر اقتصادَيْن في العالم إلى حل خلافهما التجاري.
وأسهم في دعم الأسعار العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا، وتخفيضات معروض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين كبار آخرين.
وأظهر مسح لوكالة رويترز أن إنتاج دول أوبك في مارس تراجع 280 ألف برميل يوميًّا عن فبراير إلى 30.4 مليون برميل يوميًّا، وهو أدنى معدل شهري للإنتاج منذ 2015.
، أسعار النفط تصعد لأعلى مستوى في 2019 بدعم من تقلص المعروض ،
المصدر : الخليج 365
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