محمد بن مسعود - الدمام - رزق أحد أفراد القوات البرية المشاركة في الحد الجنوبي عبدالهادي عايض الشوح القحطاني، بمولودة، اتفق وحرمه، على تسميتها "ريما". وتلقى "القحطاني" التهاني والتبريكات من الزملاء والأهل والأصدقاء والأقارب. القحطاني يُرزق بـ"ريما" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-02 رزق أحد أفراد القوات البرية المشاركة في الحد الجنوبي عبدالهادي عايض الشوح القحطاني، بمولودة، اتفق وحرمه، على تسميتها "ريما". وتلقى "القحطاني" التهاني والتبريكات من الزملاء والأهل والأصدقاء والأقارب. Advertisements 02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440 01:07 AM رزق أحد أفراد القوات البرية المشاركة في الحد الجنوبي عبدالهادي عايض الشوح القحطاني، بمولودة، اتفق وحرمه، على تسميتها "ريما". وتلقى "القحطاني" التهاني والتبريكات من الزملاء والأهل والأصدقاء والأقارب. ، القحطاني يُرزق بـ"ريما" ،

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