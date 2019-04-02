، مقطع فيديو لمركبة تعكس طريق الرياض - الطائف السريع وتتسبب بحادث مروري ،

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أظهر مقطع فيديو متداوَل على مواقع التواصل الاجتماعي قيادة سائق إحدى المركبات بتهور بعكس طريق الرياض - الطائف السريع، بالقرب من مركز ظلم؛ ما تسبب باصطدامه بمركبة أخرى؛ نُقل قائدها لتلقي العلاج في المستشفى.
وأظهر مقطع فيديو، وثقة أحد العابرين على طريق الطائف- الرياض، قيام مركبة في المسار الآخر بعكس الطريق بسرعة عالية، وكانت إحدى دوريات أمن طرق ظلم قد تابعته في الطريق لسلامة قائدي المركبات الأخرى، لكنه أصر على عكس الاتجاه، واصطدم بمركبة أخرى من نوع "هايلوكس".
وأظهر المقطع قائد المركبة العاكسة للمسار وهو بصحة جيدة. وتولت الجهات المعنية اللازم، ومباشرة الموقع، ونقلت المصاب في السيارة الأخرى لتلقي العلاج.
مقطع فيديو لمركبة تعكس طريق الرياض - الطائف السريع وتتسبب بحادث مروريسعود الدعجاني الخليج 365 2019-04-02
أظهر مقطع فيديو متداوَل على مواقع التواصل الاجتماعي قيادة سائق إحدى المركبات بتهور بعكس طريق الرياض - الطائف السريع، بالقرب من مركز ظلم؛ ما تسبب باصطدامه بمركبة أخرى؛ نُقل قائدها لتلقي العلاج في المستشفى.
وأظهر مقطع فيديو، وثقة أحد العابرين على طريق الطائف- الرياض، قيام مركبة في المسار الآخر بعكس الطريق بسرعة عالية، وكانت إحدى دوريات أمن طرق ظلم قد تابعته في الطريق لسلامة قائدي المركبات الأخرى، لكنه أصر على عكس الاتجاه، واصطدم بمركبة أخرى من نوع "هايلوكس".
وأظهر المقطع قائد المركبة العاكسة للمسار وهو بصحة جيدة. وتولت الجهات المعنية اللازم، ومباشرة الموقع، ونقلت المصاب في السيارة الأخرى لتلقي العلاج.
02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
01:01 AM
الجهات المعنية باشرت الموقع ونقلت مصابًا إلى المستشفى لتلقي العلاج
أظهر مقطع فيديو متداوَل على مواقع التواصل الاجتماعي قيادة سائق إحدى المركبات بتهور بعكس طريق الرياض - الطائف السريع، بالقرب من مركز ظلم؛ ما تسبب باصطدامه بمركبة أخرى؛ نُقل قائدها لتلقي العلاج في المستشفى.
وأظهر مقطع فيديو، وثقة أحد العابرين على طريق الطائف- الرياض، قيام مركبة في المسار الآخر بعكس الطريق بسرعة عالية، وكانت إحدى دوريات أمن طرق ظلم قد تابعته في الطريق لسلامة قائدي المركبات الأخرى، لكنه أصر على عكس الاتجاه، واصطدم بمركبة أخرى من نوع "هايلوكس".
وأظهر المقطع قائد المركبة العاكسة للمسار وهو بصحة جيدة. وتولت الجهات المعنية اللازم، ومباشرة الموقع، ونقلت المصاب في السيارة الأخرى لتلقي العلاج.
، مقطع فيديو لمركبة تعكس طريق الرياض - الطائف السريع وتتسبب بحادث مروري ،
المصدر : الخليج 365
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