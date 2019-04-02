، "صحة جدة" عن شكوى عدم وجود اختصاصي باطنة بـ"أضم": تم تكليف آخر ،

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أوضحت صحة جدة على لسان متحدثها، أنها كلفت طبيبًا اختصاصي باطنة من جدة للقيام بتغطية عمل طبيب مستشفى أضم حتى عودة الأخير من الإجازة، مؤكدةً أن وتيرة العمل بمستشفى أضم تسير بالشكل المطلوب.
جاء ذلك في ردٍ على شكاوى المراجعين لمستشفى أضم العام، الذين بعثوا بها لـ"الخليج 365"، حيال عدم وجود اختصاصي باطنة منذ 15 يومًا، ما تسبب لهم في البحث عن مستشفيات أخرى خارج المنطقة.
وقال المتحدث باسم "صحة جدة" عبدالرحمن الصحفي: يوجد على رأس العمل بمستشفى أضم العام طبيبان مقيمان في قسم الباطنة وطبيب اختصاصي باطنة حاليًا يتمتع بإجازته السنوية والتي بدأت من ١٧/ ٧ / ١٤٤٠حتى تاريخ ٢٥ / ٩ /١٤٤٠.
وأضاف: تم تكليف طبيب اختصاصي آخر من مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، وذلك للقيام بتغطية عمل الطبيب حتى عودته من الإجازة، مشيرًا إلى أن وتيرة العمل بالقسم تسير بالشكل المطلوب في تقديم خدماته للمستفيدين، ولم يردهم بمركز البلاغات أي شكوى من المراجعين بهذا الخصوص.
"صحة جدة" عن شكوى عدم وجود اختصاصي باطنة بـ"أضم": تم تكليف آخرعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-04-02
أوضحت صحة جدة على لسان متحدثها، أنها كلفت طبيبًا اختصاصي باطنة من جدة للقيام بتغطية عمل طبيب مستشفى أضم حتى عودة الأخير من الإجازة، مؤكدةً أن وتيرة العمل بمستشفى أضم تسير بالشكل المطلوب.
جاء ذلك في ردٍ على شكاوى المراجعين لمستشفى أضم العام، الذين بعثوا بها لـ"الخليج 365"، حيال عدم وجود اختصاصي باطنة منذ 15 يومًا، ما تسبب لهم في البحث عن مستشفيات أخرى خارج المنطقة.
وقال المتحدث باسم "صحة جدة" عبدالرحمن الصحفي: يوجد على رأس العمل بمستشفى أضم العام طبيبان مقيمان في قسم الباطنة وطبيب اختصاصي باطنة حاليًا يتمتع بإجازته السنوية والتي بدأت من ١٧/ ٧ / ١٤٤٠حتى تاريخ ٢٥ / ٩ /١٤٤٠.
وأضاف: تم تكليف طبيب اختصاصي آخر من مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، وذلك للقيام بتغطية عمل الطبيب حتى عودته من الإجازة، مشيرًا إلى أن وتيرة العمل بالقسم تسير بالشكل المطلوب في تقديم خدماته للمستفيدين، ولم يردهم بمركز البلاغات أي شكوى من المراجعين بهذا الخصوص.
02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
12:59 AM
أكدت أن وتيرة العمل بالمستشفى تسير بالشكل المطلوب في تقديم خدماته للمستفيدين
أوضحت صحة جدة على لسان متحدثها، أنها كلفت طبيبًا اختصاصي باطنة من جدة للقيام بتغطية عمل طبيب مستشفى أضم حتى عودة الأخير من الإجازة، مؤكدةً أن وتيرة العمل بمستشفى أضم تسير بالشكل المطلوب.
جاء ذلك في ردٍ على شكاوى المراجعين لمستشفى أضم العام، الذين بعثوا بها لـ"الخليج 365"، حيال عدم وجود اختصاصي باطنة منذ 15 يومًا، ما تسبب لهم في البحث عن مستشفيات أخرى خارج المنطقة.
وقال المتحدث باسم "صحة جدة" عبدالرحمن الصحفي: يوجد على رأس العمل بمستشفى أضم العام طبيبان مقيمان في قسم الباطنة وطبيب اختصاصي باطنة حاليًا يتمتع بإجازته السنوية والتي بدأت من ١٧/ ٧ / ١٤٤٠حتى تاريخ ٢٥ / ٩ /١٤٤٠.
وأضاف: تم تكليف طبيب اختصاصي آخر من مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، وذلك للقيام بتغطية عمل الطبيب حتى عودته من الإجازة، مشيرًا إلى أن وتيرة العمل بالقسم تسير بالشكل المطلوب في تقديم خدماته للمستفيدين، ولم يردهم بمركز البلاغات أي شكوى من المراجعين بهذا الخصوص.
، "صحة جدة" عن شكوى عدم وجود اختصاصي باطنة بـ"أضم": تم تكليف آخر ،
المصدر : الخليج 365
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