، البنتاجون يوقف أنشطة وشحنات مرتبطة بطائرات "إف -35" مع تركيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - طالبت أنقرة بالتخلي عن التزامها بشراء منظومة دفاع جوي روسية

قال متحدث، اليوم الاثنين، إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قامت بتعليق الشحنات والأنشطة المرتبطة بقدرة تركيا على تشغيل طائرات إف-35 المقاتلة إلى أن تتخلى أنقرة عن التزامها بشراء منظومة دفاع جوي روسية، حسب رويترز.

وتفصيلاً، حذرت الولايات المتحدة، تركيا مراراً من أن منظومة صواريخ إس-400 الروسية التي تستهدف شراءها ستقوض أمن طائرات إف-35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.

وتشارك تركيا في إنتاج ذلك النوع من الطائرات الشبح، وترفض حتى الآن التراجع عن خطتها لشراء المنظومة الروسية.