- 1/2
- 2/2
قال متحدث، اليوم الاثنين، إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قامت بتعليق الشحنات والأنشطة المرتبطة بقدرة تركيا على تشغيل طائرات إف-35 المقاتلة إلى أن تتخلى أنقرة عن التزامها بشراء منظومة دفاع جوي روسية، حسب رويترز.
وتفصيلاً، حذرت الولايات المتحدة، تركيا مراراً من أن منظومة صواريخ إس-400 الروسية التي تستهدف شراءها ستقوض أمن طائرات إف-35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.
وتشارك تركيا في إنتاج ذلك النوع من الطائرات الشبح، وترفض حتى الآن التراجع عن خطتها لشراء المنظومة الروسية.
البنتاجون يوقف أنشطة وشحنات مرتبطة بطائرات "إف -35" مع تركياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-02
قال متحدث، اليوم الاثنين، إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قامت بتعليق الشحنات والأنشطة المرتبطة بقدرة تركيا على تشغيل طائرات إف-35 المقاتلة إلى أن تتخلى أنقرة عن التزامها بشراء منظومة دفاع جوي روسية، حسب رويترز.
وتفصيلاً، حذرت الولايات المتحدة، تركيا مراراً من أن منظومة صواريخ إس-400 الروسية التي تستهدف شراءها ستقوض أمن طائرات إف-35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.
وتشارك تركيا في إنتاج ذلك النوع من الطائرات الشبح، وترفض حتى الآن التراجع عن خطتها لشراء المنظومة الروسية.
02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
01:00 AM
طالبت أنقرة بالتخلي عن التزامها بشراء منظومة دفاع جوي روسية
قال متحدث، اليوم الاثنين، إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قامت بتعليق الشحنات والأنشطة المرتبطة بقدرة تركيا على تشغيل طائرات إف-35 المقاتلة إلى أن تتخلى أنقرة عن التزامها بشراء منظومة دفاع جوي روسية، حسب رويترز.
وتفصيلاً، حذرت الولايات المتحدة، تركيا مراراً من أن منظومة صواريخ إس-400 الروسية التي تستهدف شراءها ستقوض أمن طائرات إف-35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.
وتشارك تركيا في إنتاج ذلك النوع من الطائرات الشبح، وترفض حتى الآن التراجع عن خطتها لشراء المنظومة الروسية.
، البنتاجون يوقف أنشطة وشحنات مرتبطة بطائرات "إف -35" مع تركيا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر البنتاجون يوقف أنشطة وشحنات مرتبطة بطائرات "إف -35" مع تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.