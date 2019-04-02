أمطار رعدية وغبار مع ضباب.. احذروا الطقس غدًا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الثلاثاء. وتوقعت الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية، المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة. ولفتت الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء إلى أن مرتفعات الباحة، وعسير، وجازان، ونجران والأجزاء الشرقية منها وكذلك الأجزاء الجنوبية لمنطقتي الرياض والشرقية، تتأثر باستمرار هطول الأمطار الرعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية. كما لم تستبعد هيئة الأرصاد تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية من المملكة.

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