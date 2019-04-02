هند الزاهد وكيلاً لوزارة الخدمة المدنية لتمكين المرأة

عين وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، هند بنت خالد الزاهد وكيلا لوزارة الخدمة المدنية لتمكين المرأة، إذ يحظى ملف تمكين المرأة من وظائف الخدمة المدنية في كافة الجهات الحكومية باهتمام كبير، ويعد إحدى المبادرات المهمة المسندة إلى وزارة الخدمة المدنية كأحد مستهدفات برنامج التحول الوطني.

وتُعد الزاهد من الكفاءات النسائية الوطنية في مجال الإدارة، حيث تمتد خبرتها لأكثر من 18 عاماً في المجال الإداري، شغلت فيها الزاهد عضوية المجلس التوجيهي لعمل المرأة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى عملها مستشاراً للتطوير الإداري لتمكين المرأة في شركة أرامكو السعودية، كما كانت عضواً في عدة لجان استشارية منها جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، وجامعة الملك فيصل بالأحساء.