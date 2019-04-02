كشفت وزارة الخدمة المدنية عن الجهة المسؤولة عن صرف راتب الموظف المعار إلى جهة أخرى، ومن له الحق في استقطاع حسميات التقاعد، وفقا للائحة الموارد البشرية بنسختها الجديدة. وأوضحت أن راتب الموظف المعار يوقف صرفه اعتبارا من تاريخ تركه العمل لدى جهة عمله الأصلية بصدور قرار الإعارة، حتى انتهاء مدتها أو قطعها وعودته لعمله، وتتحمل الجهة المستعيرة راتبه والحقوق والمزايا المالية له، ما لم يُتفق على غير ذلك.
وأضافت أن على الجهة الحكومية التي تتحمل راتب الموظف أن تستقطع خلال مدة الإعارة الحسميات التقاعدية المقررة عليه، على أساس راتب وظيفته الأصلية، وما يطرأ عليه من علاوات. وأشارت إلى أن الموظف المعار إلى جهة غير حكومية يتحمل الحسميات التقاعدية كاملة، بما فيها الحصة التي تتحملها الحكومة، كما أن الجهة المعيرة للموظف إلى إحدى الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية تصرف له راتبه الأساسي، إضافة إلى ما يُصرف له من الجهة المستعيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر “الخدمة المدنية” توضح من يدفع راتب الموظف المُعار ويستقطع الحسميات التقاعدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.