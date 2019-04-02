“سند محمد بن سلمان” يعلن صرف العطاء للدفعة الأولى للمتقدمين على مبادرة “سند...

أعلن برنامج “سند محمد بن سلمان للمبادرات الاجتماعية” اليوم الإثنين، أنه تم صرف العطاء للمتقدمين على مبادرة سند الزواج للدفعة الأولى.

يُذكر أن البرنامج أوضح أن شروط الأهلية وآلية اختيار المستحقين لمبادرة “سند الزواج”، أن يكون الزوج والزوجة سعوديين، وعمر الزوج بين (21 – 40) سنة والزوجة بين (18- 40) سنة، وأن يكون الزواج الأول للرجل، وأن يكون المتقدم حاصلا على الثانوية العامة كحد أدنى. كما اشترط أن أن يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم، وألا يتجاوز الدخل الشهري 4000 ريال، وألا يزيد المهر على 50 ألف ريال، وإتمام دورة الوعي المالي بتحقيق درجة لا تقل عن 60% فيها، كما ستكون الأولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.