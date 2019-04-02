السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل مساعداته الإنسانية من صنعاء إلى مأرب

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:19 صباحًا, 2 أبريل 2019 م المناطق - الرياض وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 140 سلة غذائية، تزن 10 أطنان و360 كيلو غراماً، على النازحين من صنعاء إلى محافظة مأرب، يستفيد منها 840 فردًا، وهي ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية تستهدف عدة محافظات يمنية.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة من خلال المركز للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

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