سوق السبت التاريخي ينطلق في بلجرشي ويستحضر الماضي

2019-04-02

متابعات الخليج 365 - عبدالعزيز العاتي - الباحة

تنطلق يوم السبت القادم فعاليات مهرجان سوق السبت التاريخي الأول، الذي تنظمه مجموعة المملكة الإعلامية وتشرف عليه محافظة بلجرشي في موقع السوق وسط المحافظة، ويستمر كل يوم سبت من كل أسبوع.

ويجسد مهرجان سوق السبت التاريخي بمحافظة بلجرشي في نسخته الأولى لهذا العام، الحقبة الزمنية التاريخية للسوق واستحضار ما كان عليه السوق في الماضي وتشمل الفعاليات عروضًا فلكلورية، وأسرًا منتجة، وحرفًا وأعمالًا يدوية، وبسطات، ومسرحًا للطفل والأسرة، بالإضافة إلى فنون تشكيلية.

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وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة المملكة الإعلامية، أحمد الغامدي، أن المهرجان ستنطلق فعالياته السبت المقبل، داعيًا أهالي المنطقة للحضور والمشاركة في الفعاليات المصاحبة والتي ستبدأ من الساعة السادسة صباحًا وحتى الحادية عشرة مساءً، مشيرًا إلى أن مجموعة المملكة الإعلامية ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية ستخصص مساحة وأكشاكًا مجانية للأسر المنتجة المسجلين لدى جمعية البر الأهلية بمحافظة بلجرشي.

من جانبها، أكدت المدير العام لمجموعة المملكة الإعلامية وفاء الغامدي، دعم المواهب والتشكيليين بالمحافظة من خلال عمل جدارية تتضمن صورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأخرى لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إضافة إلى فلكلوريات شعبية تنفذها الفرقة النسائية.