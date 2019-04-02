4 خطوات .. التسجيل مستمر في حساب المواطن والرابط هنا

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4 خطوات .. التسجيل مستمر في حساب متابعات الخليج 365 والرابط هنا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعاد حساب متابعات الخليج 365 التذكير بأن التسجيل مستمر عبر البرنامج على الرابط هنا
ولفت حساب متابعات الخليج 365 إلى أن التسجيل يكون عن طريق (تسجيل جديد، تفاصيل الطلب، تعبئة البيانات، وتقديم الطلب).
وأوضح حساب متابعات الخليج 365 أنه بالإمكان التسجيل كفرد مستقل، وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لابد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء باسم الشخص، وفي حال عدم توفرها يتم إضافة متابعات الخليج 365 كتابع لرب الأسرة.
يذكر أنه لم يتبقَّ سوى 8 أيام فقط على صرف الدفعة رقم 17 من حساب متابعات الخليج 365 والمقررة 10 إبريل الذي يوافق يوم الأربعاء.
ويشترط حساب متابعات الخليج 365 لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.
كما يشترط حساب متابعات الخليج 365 عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
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