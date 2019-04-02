طقس العرب .. أمطار غزيرة وارتفاع درجات الحرارة

2019-04-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف خبراء الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة، اليوم الثلاثاء، على الخليج العربي والشام والخليج ومصر.

الطقس في بلاد الشام ومصر:

وتوقع خبراء الأرصاد استمرار تأثُّر بلاد الشام بمُنخفض جوي ويتبعه ارتفاع درجات الحرارة لاحقًا مع بقاء الفرصة متاحة لأمطار رعدية في سوريا ولبنان، وأيضًا استمرار هطول الأمطار الغزيرة أحيانًا والأجواء الباردة على بلاد الشام، مع ارتفاع تدريجي وواضح على درجات الحرارة خلال نهاية هذا الأسبوع.

حالة الطقس في الخليج:

وبالنسبة إلى طقس الخليج، فتوقع خبراء الأرصاد درجات حرارة مرتفعة اليوم الثلاثاء وانخفاضها لاحقًا مع تراجع شدة حالة عدم الاستقرار الجوي عن العراق مع استمرارها في الأجزاء الشمالية والشرقية.

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كما توقعوا انخفاضًا ملموسًا لدرجات الحرارة خلال نهاية الأسبوع الحالي بدءًا من المملكة، ولاحقًا إلى باقي المناطق مع تراجع في سرعة الرياح.

طقس دول المغرب العربي:

أما طقس دول المغرب فتوقع خبراء الأرصاد ارتفاع فرص وغزارة الأمطار المتوقعة في عدة مناطق، وتحديدًا شمال الجزائر نهاية الأسبوع الحالي، وازدياد قوة حالة عدم الاستقرار الجوي يومي الأربعاء والخميس، مع أمطار رعدية متوقعة على أجزاء واسعة من شمال الجزائر، وبعض المناطق التونسية والمغربية.

طقس السعودية:

وفي وقت سابق كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس اليوم الثلاثاء.

وتوقعت الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية، المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

ولفتت الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء إلى أن مرتفعات الباحة، وعسير، وجازان، ونجران والأجزاء الشرقية منها وكذلك الأجزاء الجنوبية لمنطقتي الرياض والشرقية، تتأثر باستمرار هطول الأمطار الرعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية، كما لم تستبعد هيئة الأرصاد تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية من المملكة.