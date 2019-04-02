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البنتاجون يعمل على إتمام إجراءات تسليم المملكة صواريخ ثاد

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2019-04-02

البنتاجون يعمل على إتمام إجراءات تسليم المملكة صواريخ ثاد

متابعات الخليج 365 - الرياض

نقلت وكالة رويترز عن مصادر، أن البنتاجون تعمل على إتمام إجراءات تسليم المملكة صواريخ ثاد.

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وكشفت مصادر مطلعة الاثنين أن شركة لوكهيد مارتن تقترب من الحصول على عقود من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تتجاوز قيمتها ملياري دولار لبيع صواريخ ثاد الدفاعية، والتي من المقرر تسليم بعضها للمملكة.

وكان مسؤولون سعوديون وأمريكيون قد وقعوا في نوفمبر الماضي خطابات تضفي الصبغة الرسمية على شروط شراء المملكة 44 منصة إطلاق ثاد وصواريخ ومعدات مرتبطة بها، بحسب وكالة “رويترز”.

وقالت المصادر التي اشترطت عدم الكشف عن أسمائها: إن الوزارة قد ترسي العقود مساء الاثنين على أقرب تقدير.





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