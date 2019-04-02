هيئة الصحفيين تتصدى لمنع مصوري الصحف من ممارسة عملهم في فعاليات مؤتمر الطيران المدني الدولي 2019

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اطلعت هيئة الصحفيين اليوم على شكوى بعض منسوبي وسائل الإعلام السعودي حول منع المصورين من تصوير حفل فعاليات مؤتمر الطيران المدني الدولي 2019 الذي انطلق الاثنين، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والذي تنظمه هيئة الطيران المدني.

وحرصاً من هيئة الصحفيين السعوديين على حماية المهنة وفق الأخلاقيات التي أقرتها ودعما لمنسوبي المهنة فإنها تؤكد أنها ستتواصل مع المسؤولين في هيئة الطيران المدني لمعرفة أسباب المنع الغير مبرر تحت أي ظرف، حيث أنهم يمثلون الإعلام السعودي ولا يحق لأي جهة منعهم من أداء واجبهم الصحفي تحت أي ذريعة أو حكر المعلومة لشخص أو جهة معينة طالما أن المناسبة عامة ووطنية وليست خاصة.

وتجدد الهيئة مطالبتها الجهات الحكومية الامتثال للتوجيهات العليا ومراعاة أخلاقيات العمل الصحفي بتمكين وسائل الإعلام من ممارسة مهامها، التي تعكس الصورة المشرفة للسعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.