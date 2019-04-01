خادم الحرمين يستقبل أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي وجموعًا من المواطنين في المنطقة...

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في المنطقة الشرقية مساء اليوم، أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب الفضيلة، والمعالي، وجموعًا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه – رعاه الله -. ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين قصر الخليج في الدمام ، كان في استقباله – أيده الله- صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية. وفي بداية الاستقبال أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم . ثم تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين – أيده الله-. بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء مع خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن تركي بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز وكيل الحرس الوطني للقطاع الشرقي، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الاحساء، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن محمد بن جلوي، وصاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير محمد بن تركي بن عبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن يوسف بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سلطان بن تركي بن عبدالله ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني ، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي ،وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالله ، وصاحب السمو الأمير نواف بن بندر بن مشاري ، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالعزيز بن جلوي ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الأمير سعود بن خالد بن جلوي ، وصاحب السمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بن جلوي ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز، وأصحاب الفضيلة والمعالي وكبار المسؤولين.