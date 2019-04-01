اطلع أمير مكة بالنيابة بدر بن سلطان على الأعمال الجاري تنفيذها في المسجد الحرام، والتي يأتي في مقدمتها تركيب سور لحماية المصلين في سطح المسجد.
ويبلغ طول السور الذي يتم تنفيذه لحماية المصلين 500 متر، وارتفاع 323 سم، وسيتم إنجازه قبل منتصف شعبان المقبل. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية، اليوم، وتم استعراض استعدادات وخطط الجهات لشهر رمضان المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر بناء سور لحماية المصلين في سطح المسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.