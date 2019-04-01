“أبشر” يطلق خدمة “مسرور” للرد الفوري على الاستفسارات.. وهذه طريقة استخدامها...

أطلق حساب “أبشر” عبر منصته الرسمية خدمة جديدة باسم “مسرور”، تمكن المستخدمين من تلقى الإجابات عن استفساراتهم آليا بشكل فوري. وتقوم الخدمة الجديدة بالرد على الاستفسار مباشرة دون انتظار للمختص، وذلك على حسابها الرسمي في “تـــويـــتـــر“.

وتتيح الخدمة الاستفسار عن آلية التسجيل في أبشر، والخدمات التي يوفرها حساب أبشر، والحصول على الدعم في حال وجود مشكلة، ومعلومات عن تطبيق أبشر على الهواتف الذكية، وفي حال نسيان كلمة المرور لحساب أبشر. وتُستخدم الخدمة بالضغط على أحد الخيارات المذكورة أعلاه، ومن ثم يتم الرد فوريا، وتستمر في الخدمة وتلقي الإفادات حتى تنتهي من استفسارك.