خادم الحرمين يوجه بإطلاق سراح السجناء المُعسَرين من المواطنين في قضايا حقوقية بالشرقية

خلال زيارته إلى المنطقة..
وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بإطلاق سراح جميع السجناء المُعسَرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية لا جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعًا، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.
وجاء ذلك بمناسبة زيارة خادم الحرمين إلى المنطقة الشرقية.
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