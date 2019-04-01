خادم الحرمين يستقبل الأمراء وأصحاب الفضيلة وجموعًا من المواطنين في الشرقية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم الاثنين، في المنطقة الشرقية، أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي، وجموعًا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

ولدى وصول خادم الحرمين قصر الخليج في الدمام، كان في استقباله الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، وبعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء مع الملك سلمان.

حضر الاستقبال، الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير خالد بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز وكيل الحرس الوطني للقطاع الشرقي، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الاحساء، والأمير عبدالله بن محمد بن جلوي، والأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، والأمير فهد بن عبدالله بن جلوي، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن تركي بن عبدالله، والأمير محمد بن يوسف بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن تركي بن عبدالله، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالله، والأمير نواف بن بندر بن مشاري، والأمير سعود بن عبدالعزيز بن جلوي، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن خالد بن جلوي، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن جلوي، والأمير عبدالرحمن بن نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز، وأصحاب الفضيلة والمعالي وكبار المسؤولين.