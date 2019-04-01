

القطيف 25 رجب 1440 هـ الموافق 01 أبريل 2019 م واس

أعرب محافظ القطيف خالد بن عبدالعزيز الصفيان، عن سعادته بوجود خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين – حفظهما الله- على أرض المنطقة الشرقية, مؤكدًا أن الشرقية تلبس ثوب الفرح وتشرق وتزهو ويفوح منها الطيب، فوصول خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، - حفظهما الله - لها جعل أهل المنطقة في سعادة يغلفها الحب.

وأوضح الصفيان أن القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ حققت الكثير من المنجزات لهذا الوطن المعطاء من شماله إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه، وهذه النجاحات الكبيرة تأتي بعد توفيق الله سبحانه وتعالى للحكمة وحسن التدبير الداخلي والخارجي الذي تتمتع به شخصية قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين الذي دفع بالمملكة نحو الأفضل وهو ما شهد به القاصي والداني، وفي عهد خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - تصان النفوس والأعراض ويتعزز الأمن أكثر فأكثر.

وأشار إلى أن زيارة خادم الحرمين الشريفين للمنطقة الشرقية زيارة تاريخية لما تحمله من خير وفير لأهالي المنطقة في المجالات الاقتصادية والصناعية والترفيهية والاجتماعية ضمن رؤية المملكة 2030 التي ثبت نجاحها من خلال الواقع، فمن هذه الرؤية انطلقت المملكة في عهد جديد يقوده خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ .

// انتهى//

00:13ت م

0299





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ القطيف : القيادة الرشيدة تحقق الكثير من المنجزات لهذا الوطن المعطاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.