السعودية اليوم / أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل المواطنين في جلسته المسائية



عرعر 25 رجب 1440 هـ الموافق 01 إبريل 2019 م واس

‏‎استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في ديوان الإمارة بمدينة عرعر اليوم، القضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية والمواطنين، في جلسة سموه المسائية.

‏‎‏ورحّب سموه في مستهل اللقاء بالجميع، مستعرضًا العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات التنموية والخدمية، ومنوهًا سموه بتوجيه خادم الحرمين الشريفين ـحفظه الله ـ الوزراء لزيارة المناطق لتلمس احتياجات المناطق وتلبيتها وماترتب على ذلك من زيارات لبعض أصحاب المعالي الوزراء الذين أبدوا اهتمامًا كبيرًا باحتياجات المنطقة وعملوا على معالجتها.

وأبدى سموه سروره لما شاهده من تميز لأبنائه الطلبة في حفل جائزة التميز بتعليم الشمالية، الذي أقامته إدارة التعليم اليوم، داعيًا أولياء الأمور لتوفير الأجواء الملائمة لأبنائهم للنجاح والتفوق بالاختبارات النهائية.

وأكد سموه على ضرورة استثمار الفرص التعليمية التي تنفق عليها الدولة بسخاء في جميع المستويات التعليمية، مشددًا على أهمية التفاعل الإيجابي مع مستهدفات رؤية 2030 التي يقودها سمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ، لاسيما في صناعة رأس المال البشري الوطني المؤهل والمنافس القادر على النهوض بمسؤولياته بفاعلية وكفاءة.

واشار سموه لتوجيه سمو ولي العهد بتحليق أول طائرة تم تصنيع بعض قطعها وتجميعها على أرض الوطن بأيدي سعودية، مبينًا أن مقولة سمو ولي العهد حفظه الله بأن طموحنا عنان السماء اصبحت واقعًا بفضل الله، مبينًا أننا جميعًا نعمل وفق توجيهات سموه وما اعتمده ـ رعاه الله ـ في رؤية 2030 وبرامجها التنفيذية.

ونوه سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بما تنعم به هذه البلاد من لحمة وطنية صادقة وأمن واستقرار وطمأنينة، انعكست آثارها على المواطن ورفاهيته، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-

عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.

// انتهى //

23:44ت م

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