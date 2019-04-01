السعودية اليوم / نائب أمير منطقة الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة العاشرة والسابعة عشرة من طلاب مدارس المملكة



الرياض 25 رجب 1440 هـ الموافق 01 إبريل 2019 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض، حفل مدارس المملكة هذا العام بتخريج الدفعة السابعة عشرة من نظام المقررات، والعاشرة من نظام الدبلوم الأمريكي من طلاب المرحلة الثانوية، في القاعة الرئيسة للاحتفالات بمدارس المملكة.

وكان في استقبال سموه مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، ومدير قطاع التعليم بشركة المملكة عبدالله السرحان ومدير مدارس البنين علي البكري.

وقد بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم، ثم بدأت مسيرة الخريجين.

بعد ذلك ألقيت كلمة المديرة التنفيذية للمدارس هند العميل، ثم تلتها كلمة مدير مدارس البنين علي البكري التي رحبا فيها بسمو نائب أمير منطقة الرياض، وشكراه على كريم استجابته لدعوة المدارس، ورعايته لأبنائه الخريجين الذين يتشرفون برعاية ولاة أمر هذا الوطن المعطاء، وأن هذه الرعاية تذكير لهم بأن المشاركة في تحقيق رؤية المملكة 2030 ورقي وطنهم وعزته أمانة قد كلفوا بها ومسؤولية أعطيت لهم.

بعد ذلك توالت فقرات الحفل حيث قدم طلبة المدارس أوبريت " وطن الشموخ " الذي اشتمل على عدد من اللوحات الوطنية المعبرة عما يتملك الطلاب من مشاعر صادقة تجاه وطنهم ومليكهم، ومكانة المملكة على مستوى الإقليمي والعالمي، ثم قدم الطلاب العرضة

// انتهى //

23:33ت م

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الرياض 25 رجب 1440 هـ الموافق 01 إبريل 2019 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض، حفل مدارس المملكة هذا العام بتخريج الدفعة السابعة عشرة من نظام المقررات، والعاشرة من نظام الدبلوم الأمريكي من طلاب المرحلة الثانوية، في القاعة الرئيسة للاحتفالات بمدارس المملكة.وكان في استقبال سموه مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، ومدير قطاع التعليم بشركة المملكة عبدالله السرحان ومدير مدارس البنين علي البكري.وقد بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم، ثم بدأت مسيرة الخريجين.بعد ذلك ألقيت كلمة المديرة التنفيذية للمدارس هند العميل، ثم تلتها كلمة مدير مدارس البنين علي البكري التي رحبا فيها بسمو نائب أمير منطقة الرياض، وشكراه على كريم استجابته لدعوة المدارس، ورعايته لأبنائه الخريجين الذين يتشرفون برعاية ولاة أمر هذا الوطن المعطاء، وأن هذه الرعاية تذكير لهم بأن المشاركة في تحقيق رؤية المملكة 2030 ورقي وطنهم وعزته أمانة قد كلفوا بها ومسؤولية أعطيت لهم.بعد ذلك توالت فقرات الحفل حيث قدم طلبة المدارس أوبريت " وطن الشموخ " الذي اشتمل على عدد من اللوحات الوطنية المعبرة عما يتملك الطلاب من مشاعر صادقة تجاه وطنهم ومليكهم، ومكانة المملكة على مستوى الإقليمي والعالمي، ثم قدم الطلاب العرضة السعودية ، بعد ذلك وزعت الدروع على الخريجين والتقطت الصور التذكارية مع سموه بهذه المناسبة.// انتهى //23:33ت م0293

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