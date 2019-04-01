السعودية اليوم / أمين المنطقة الشرقية: زيارة خادم الحرمين الشريفين تأتي في سياق النهج والسياسة الثابتة التي تنتهجها قيادة هذا الوطن



الدمام 25 رجب 1440 هـ الموافق 01 أبريل 2019 م واس

رحب معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير باسمه وباسم كافة منسوبي أمانة المنطقة الشرقية، بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود --حفظه الله- إلى المنطقة الشرقية، والتي تأتي في سياق النهج والسياسة الثابتة التي تنتهجها قيادة هذا الوطن منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله –، وهي تعكس حرص القيادة واهتمامها المتواصل في تلمس حاجات الوطن والمواطنين وتفقد أحوالهم عن كثب، وتؤكد تلاحم القيادة مع شعبها ومعايشتها والعمل بكل صدق وإخلاص وبروح الأسرة الواحدة من أجل نهضة الوطن ورفاهية أبنائه، مشيرًا إلى أن خادم الحرمين الشريفين استطاع بعطفه وإنسانيته وحكمته وإخلاصه أن يأسر قلوب الناس ويحظى بمحبتهم ورضاهم.

وقال: " تعيش المنطقة الشرقية هذه الأيام أيامًا استثنائية بمناسبة الزيارة الملكية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله - مضيفًا أن المنطقة يعمها الخير بقدوم رجل الخير والعطاء رجل المهمات الصعبة والمنجزات العظيمة التي عمّت أرجاء الوطن فأصبح في مصاف أكثر البلاد تقدمًا ورخاءً ورفاهية ، مؤكدًا على أن الملك سلمان رجل حمل هموم وطنه وأمته وسخر نفسه ووقته وجهده لخدمته، حيث تعهد بذلك في كلمته الشهيرة إبان توليه حفظه الله مقاليد الحكم.

وأوضح الجبير أن أبناء المنطقة الشرقية يتطلعون إلى زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وذلك للاستماع إلى توجيهاته الكريمة واطلاعه على ما تم إنجازه وما وصلت إليه المنطقة من تطورات عديدة.

وبين أن زيارة خادم الحرمين الشريفين للمنطقة الشرقية تأتي انطلاقًا من تفقده - أيده الله - أحوال المواطنين عن قرب وتدشين العديد من المشاريع التنموية والاقتصادية والثقافية والخدمية التي تخدم المواطن والمقيم على حد سواء، والتي تعد استكمالًا لرعايته واهتمامه ومتابعته لهذا الجزء الغالي من الوطن العزيز، وهو صاحب الأيادي البيضاء وصاحب العطاء الذي لا ينضب لكل ما فيه صالح الوطن والمواطن, إن هذه المشاريع العملاقة التي سيدشنها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في منطقة الخير دليل على ما توليه حكومتنا الرشيدة في سبيل الارتقاء بكل جوانب الحياة.

وأشار إلى أن ما ستتوج به هذه الزيارة من تفقد أحوال المواطنين والاطلاع على المشاريع بالمنطقة ثمرة من ثمرات الخير التي تشهدها بلادنا الغالية في كل مكان وفي مختلف الجوانب، ولعلنا في المجال البلدي نلمس عن قرب حرص قيادتنا الرشيدة على الاهتمام بهذا القطاع الهام من خلال الميزانيات الكبيرة التي تم تخصيصها لعمل مشاريع تنموية مميزة، إضافة إلى ما احتوته رؤية المملكة ٢٠٣٠ من اهتمام بالقطاع البلدي، والذي سخرت له جميع الإمكانيات لتقديم خدمات بلدية مميزة للمواطنين والمقيمين، وخاصة في المنطقة الشرقية والتي تحظى بمتابعة خاصة من صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف الذي دائما تحظى مشاريع المنطقة باهتمام خاص من سموه الكريم، ومن قبل سمو نائبه إضافة إلى متابعة ودعم من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية.

// انتهى //

23:22ت م

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