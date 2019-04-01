السعودية اليوم / فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمكة المكرمة يرصد عدد من المخالفات خلال حملة تفتيشية



جدة 25 رجب 1440 هـ الموافق 01 أبريل 2019 م واس

رصدت لجنة من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة والهيئة العامة للغذاء والدواء عددًا من المخالفات، وذلك أثناء الوقوف والتفتيش على 10 صيدليات بيطرية خلال الأسبوع الماضي.

وأشار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، إلى أنه وخلال الحملة التفتيشية تم العثور على أدوية غير مسجلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء، وأدوية مجهولة المصدر، ووجود أطباء يعملون بدون ترخيص مزاولة المهنة، وتم عمل الإجراءات اللازمة وإصدار المخالفات بحق الصيدليات المخالفة، وتحريز الأدوية وأخذ تعهدات بعدم التصرف بها.

وشدد الغامدي على أن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة لن يتوانى في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة المشار إليها أعلاه، على أي شخص تثبت مخالفته إياها، داعيًا إلى الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الهاتف المجاني 8002470000 على مدار الساعة.

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23:17ت م

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