السعودية اليوم / رئيس مركز المحاني يتفقد مستشفى المحاني العام



الطائف 25 رجب 1440 هـ الموافق 01 إبريل 2019 م واس

تفقد رئيس مركز المحاني حبيب العازمي مستشفى المحاني العام للوقوف على التجهيزات الطبية والإمكانيات المتوفرة ، بحضور عدد من مسئولي صحة المحافظة ومشائخ المنطقة .

والتقى رئيس المركز مساعد مدير صحة الطائف العلاجي الدكتوره لمياء الزبيدي، ومدير المشاريع المهندس ماجد الحارثي وعددًا من مسئولي صحة المحافظة.

وتجول العازمي في أرجاء المستشفى المختلفة كالعيادات والمختبر والصيدلية والطوارئ وأقسام التنويم والعمليات والعناية، واستمع إلى شرح مفصل عن الأجهزة المتاحة ، ومعاينة محتويات كافة الأقسام بما حوته من أثاث مكتبي وأسرة تنويم وتجهيز طبي .

// انتهى //

22:36ت م

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