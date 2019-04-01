أرامكو تتربع على عرش أرباح العالم.. 300 مليون دولار يوميًّا

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم أرامكو تتربع على عرش أرباح العالم.. 300 مليون دولار يوميًّا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أرامكو تتربع على عرش أرباح العالم.. 300 مليون دولار يوميًّا
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت وكالة “موديز” أن شركة أرامكو كانت الشركة الأكثر ربحية في العام 2018 بنحو 111 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 300 مليون دولار ربح صافي يومي للشركة.
وتعادل أرباح “أرامكو” أرباح “أبل” و”جوجل” و”إكسون موبيل” مجتمعة.
من جهتها، أفادت فيتش أن أرامكو السعودية هي أكبر منتج للنفط عالميًّا من حيث الحجم.. في 2018 بلغ متوسط إنتاجها من السوائل ومن الهيدروكربون إجمالًا 11.6 مليون و13.6 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميًّا، على الترتيب، وهو ما يفوق بكثير إنتاج المنبع للمنتجين العالميين والإقليميين المتكاملين مثل أدنوك وشل وتوتال وبي بي، بحسب “العربية”.
وفي هذا السياق، قال رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال مازن السديري: إن شركة “أرامكو” هي أكثر شركة لديها “spare capacity” في العالم، حيث إنها تمتلك قدرة إنتاجية تصل إلى 12 مليون برميل بينما تنتج حاليًّا 10 ملايين برميل.
ويؤكد أن أرامكو تمتلك قاعدة احتياطيات هي الأكبر عالميًّا، بحدود 266 مليون برميل، في حين أن احتياطي “إكسون موبيل” يقدر عند 20 مليون برميل فقط، وشيفرون عند 11.7 مليون برميل.
كانت هذه تفاصيل خبر أرامكو تتربع على عرش أرباح العالم.. 300 مليون دولار يوميًّا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.